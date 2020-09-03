ZONGULDAK 2 arkadaşını av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika

2 arkadaşını av tüfeğiyle vurdu

ZONGULDAK Ereğli ilçesinde, İ.C., açık alanda birlikte alkol aldığı M.Ö. ve S.C.'yi çıkan kavgada av tüfeğiyle ayaklarından vurarak, yaraladı.

Olay, dün gece, Çaylıoğlu Köyü Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre açık alanda alkol alan İ.C., M.Ö. ve S.C. adlı arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, İ.C. yanında bulunan av tüfeği ile M.Ö. ve S.C.'ye ateş etti. İki arkadaşın ayaklarından vurularak yaralandığı olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan İ.C. ise jandarma ekipleri tarafından av tüfeği ile yakaladı. Soruşturma sürüyor.