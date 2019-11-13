Zonguldak cinayeti çözmek için kurulan özel ekip 2 ay delil toplamış

Cinayeti çözmek için kurulan özel ekip 2 ay delil toplamış

Zonguldak'ta, 18 Eylül'de evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda cesedi bulunan Sultan Biryan'ın (69) cinayet şüphelisi olarak komşusu Ahmet Sarı'nın(53) tutuklanmasıyla ilgili polisin cinayeti çözmek için kurduğu özel ekip yaklaşık 2 ay boyunca delil topladı. Şüphelinin, ölen Biryan'ın üzerindeki bilezik ve iki küpeyi sattığı iş yeri 20'yi aşkın kuyumcunun güvenlik kameraları incelenerek tespit edildi. Ahmet Sarı'nın mahkemedeki ifadesinde, kadını bahçede ölü olarak gördükten sonra bilezik ve küpesini alarak sattığını kabul ettiği, ancak kendisinin öldürmediğini söylediği öğrenildi.

Geçen 14 Eylül'de, Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta yaşayan Sultan Biryan, kestane toplamak için evden ayrıldı. Eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, akşam eve dönmeyince ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Biryan'ın cesedi, kaybolduktan 4 gün sonra evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda üzeri çalılarla kapatılmış şekilde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, Biryan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti çözmek için özel ekip kurdu. Mahalledeki komşuların ifadelerini alan polis, işsiz olan Ahmet Sarı'nın cinayetle ilgisi olabileceğini düşünerek çalışmasını sürdürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği izinle Ahmet Sarı'nın telefonu dinlemeye alındı. Ayrıca HTS kayıtlarından olay günü nerede olduğu araştırılan Ahmet Sarı'nı, Sultan Biryan'ın kaybolduğu gün kent merkezindeki kuyumcular çarşısının yakınlarında olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, bölgedeki 20'ye yakın kuyumcunun güvenlik kamerasını inceledi. Ahmet Sarı, bir kuyumcuda ziynet eşyası bozdurduğu tespit edildi. Ahmet Sarı'nın bozdurduğu bilezik ve iki küpe, Sultan Biryan'ın yakınları tarafından teşhis edildi. Bilezik ve iki küpenin maddi değerinin yaklaşık 5 bin lira olduğu öğrenildi.

'BİLEZİK VE İKİ KÜPEYİ ALDIM ANCAK BEN ÖLDÜRMEDİM'

Polis, toplanan tüm delillerin ardından savcılık talimatıyla Ahmet Sarı'yı önceki gün gözaltına aldı. İfadesinde Sultan Biryan'ı öldürmediğini söyleyen Ahmet Sarı, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde ise susma hakkını kullandı. Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Ahmet Sarı, mahkemedeki ifadesinde ise Sultan Biryan'ı bahçede yerde yatarken gördüğünü, bilezik ve iki küpeyi alarak sattığını kabul etti ancak kendisinin öldürmediğini söyledi. Ahmet Sarı, nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' ve 'gasp' suçlarından tutuklandı.

CENAZEDE AĞLAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞ

Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına ise gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelinin evlerine girip çıkan komşuları olduğunu öğrendiklerinde üzüntülerinin iki katına çıktığını söyledi. Ahmet Sarı'nın cenazelerine de katıldığını söyleyen Kasımfırtına, 'Çalışmayan biriydi. Bilezikleri almak için yaptı diye düşünüyoruz. Her zaman evlerine giden yemeğini yiyip içen biriymiş. Benim tarafım ondan şüphelenmişti baştan beri açıkçası. Olayın olduğu gün bilezikleri bozdurmuş. O sabah hemen saat 10.00 da bozdurmuş bilezikleri. Bana geldi başsağlığı diledi. Eşime başsağlığı dilerken titremiş. Aynı zamanda cenazesinde ağlamış. Katil içinde olur derler ya gerçekten içimizdeymiş. Cenazeye katılmış. O anda tabi biz üzüntümüz var. Ağlamış orada dedi.