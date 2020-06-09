Zonguldak Ereğli'de maske takmayan 43 kişiye 16 bin 856 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Zonguldak Ereğli'de maske takmayan 43 kişiye 16 bin 856 lira ceza uygulandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 43 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 16 bin 856 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 43 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 16 bin 856 lira ceza kesildi. Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde taksi ve toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. İlçe genelinde 74 taksi ile 91 toplu taşıma aracının kontrol edildiği denetimlerde 43 kişinin maskesiz olduğu tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 43 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 16 bin 856 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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