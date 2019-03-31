Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Bülent...
2 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Kantarcı 8 bin 428 oy aldı.
-Kantarcı'nın özgeçmişi-
Bülent Kantarcı, 1954'de Çaycuma'da doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Yıldız Üniversitesinde yaptıktan sonra, lisansüstü eğitimini de aynı akademide yaptı. 1988-1995 yılları arasında, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini yürüttü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama
Son Dakika! İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz