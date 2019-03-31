Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Bülent...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Kantarcı 8 bin 428 oy aldı.



-Kantarcı'nın özgeçmişi-



Bülent Kantarcı, 1954'de Çaycuma'da doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Yıldız Üniversitesinde yaptıktan sonra, lisansüstü eğitimini de aynı akademide yaptı. 1988-1995 yılları arasında, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini yürüttü.

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