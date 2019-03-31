Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Bülent...

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Bülent...

2 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Bülent..., System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Kantarcı 8 bin 428 oy aldı.

-Kantarcı'nın özgeçmişi-

Bülent Kantarcı, 1954'de Çaycuma'da doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Yıldız Üniversitesinde yaptıktan sonra, lisansüstü eğitimini de aynı akademide yaptı. 1988-1995 yılları arasında, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini yürüttü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Bülent Kantarcı, Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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