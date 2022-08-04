Jandarmanın geniş çaplı soruşturma sonrası girdiği evde kendi ayakkabılarını bırakıp başka bir çift ayakkabı giyen zanlı, izini kaybettirerek Antalya'ya kaçtı. Sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerinden Ali Genç'in evinden kaybolan ayakkabıları Fikret Canbaz'ın ayağında gören jandarma ekipleri, sergiledikleri dedektiflik örneğiyle zanlıya ulaştı.

Olay, 4 Temmuz gecesi Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç evinde ölü bulundu. Genç'in evine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Genç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yerde kanlar içerisinde yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu için öldüğü tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından Temenler köyünde cenaze namazı kılınarak defnedildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ali Genç, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gurbetçiyi öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

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