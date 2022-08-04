Gurbetçiyi öldüren zanlı adliyede - Son Dakika
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Gurbetçiyi öldüren zanlı adliyede

04.08.2022 12:18
Gurbetçiyi öldüren zanlı adliyede

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Antalya'ya kaçan zanlı Fikret Canbaz yakalanarak Çaycuma Adliyesine getirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Antalya'ya kaçan zanlı Fikret Canbaz yakalanarak Çaycuma Adliyesine getirildi.

Olay, 4 Temmuz gecesi Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç evinde ölü bulundu. Genç'in evine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Genç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yerde kanlar içerisinde yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu için öldüğü tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından Temenler köyünde cenaze namazı kılınarak defnedildi.

Jandarmanın geniş çaplı soruşturma sonrası girdiği evde kendi ayakkabılarını bırakıp başka bir çift ayakkabı giyen zanlı, izini kaybettirerek Antalya'ya kaçtı. Sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerinden Ali Genç'in evinden kaybolan ayakkabıları Fikret Canbaz'ın ayağında gören jandarma ekipleri, sergiledikleri dedektiflik örneğiyle zanlıya ulaştı.

Antalya'da yakalanan zanlı Çaycuma'ya getirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Fikret Canbaz, bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürerken jandarmadaki ifadesinde suçunu kabul etmişti. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi OLAY YERİNDE BIRAKTIĞI AYAKKABIDAN YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE OLAY YERİNDE BIRAKTIĞI AYAKKABIDAN YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ali Genç, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gurbetçiyi öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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