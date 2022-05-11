Zonguldak'ın en özel "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar" projesi - Son Dakika
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Zonguldak'ın en özel "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar" projesi

11.05.2022 19:08

Zonguldak'ın en özel "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar" projesi Farkındalık yaparak çöp yerine geri dönüşüm kutusu yaptılar Zonguldak'ın Alaplı Özel Eğitim Uygulamalı Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel ürün ve projeler, okulda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda farkındılık kazandırılmak...

Zonguldak'ın en özel "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar" projesi

Farkındalık yaparak çöp yerine geri dönüşüm kutusu yaptılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı Özel Eğitim Uygulamalı Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel ürün ve projeler, okulda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda farkındılık kazandırılmak için tonlarca plastik yeniden değerlendirilmek üzere Atıktan plastik geri dönüşüm kutusu yaptılar.

Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu 2'nci ve 3'ncü kademelerince okul bahçesinde düzenlenen programda, öğrencilerinin engelli hakları, Alaplı bölgesinin tarihi, içme suyu artıma sisteminin çalışma mantığı, otizmde sağlıklı beslenmenin önemi,geleneksel oyunları, çevreci oyuncaklar, çevre dostu,özel eğitimde kullanılabilecek iletişim kartları gibi konularda hazırladıkları projelerin okulda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ile Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu Serkan Darol Müdürü tarafından açılan fuarda öğrenciler projelerini tanıttı.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise "Yaptığımız tüm çalışmalarda öncelikli olarak hedefimiz çocuklarımızın iyi ve yeni şeyleri kendi çabalarıyla öğrenmelerini sağlamak. Bu da en güzel şekilde bu projelerle üretilmekte" diye konuştu.

Alaplı Özel Eğitim uygulamalı görevli Öğretmen ve öğrenciler, çevrenin korunması çerçevesinde yürüttükleri projelerle önemli başarılara imza attı.

Öğrenciler, proje doğrultusunda plastik çöp kutularının tamamen kaldırıldığı okulda, sınıf, koridor ve bahçeye bırakılan kutularda, kullandıkları pet şişeleri Evden ve çevrelerinden topladıkları geri dönüşüm malzemelerini okula beraberinde getiren öğrenciler, farkındalık amaçlı yaparak pet şişeleri ekonomiye kazandırmaya başardılar.

Amaç fikirlerin öğrencilerden çıkması

Özel Eğitim Öğretmeni Ayşenur Tobaç, "Atıklardan geri dönüşüm kutusu, farkıntılık amaçlı yaptık. Önce Çocuklarımızın geri dönüşümünü anlattık. Evden pet şişelerini getirmelerini istedik ve sadece pet şişelerden yaptık. Sorumlu sahibi oldular evlerden bana pet öğrenciler ve Öğretmenler farkındılık olması için şişeleri getirdiklerini söylediler. Bizlerde çok mutlu olduk. Çocukalrımızla bu pet şişelerimizi birleştirdik ve şişe formunu vermeye çalıştık. Böylelikle yaptığımız şişelerle farkındalık yaptığımızı düşünüyoruz." Açıklamasında bulundu.

Zonguldak'ın en özel TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar projesi
Zonguldak'ın en özel TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar projesi
Zonguldak'ın en özel TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar projesi
Zonguldak'ın en özel TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar projesi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ın en özel 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar' projesi - Son Dakika


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