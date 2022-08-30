Büyük Zafer'in 100. yılı Ereğli'de kutlandı - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı Ereğli'de kutlandı

30.08.2022 13:15
Büyük Zafer'in 100. yılı Ereğli'de kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Devrim Bulvarı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, törene katılanların bayramını kutladı.

İkmal Üsteğmen Can Şahin, yalnız Türk milletinin değil, aynı zamanda dünya için büyük öneme sahip tarihi olayın 100. yıl dönümünün kutlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin önemi, sadece düşman ordularının yenilmesinden değil, aynı zamanda yüce Türk milletinin tarihinde yeni dönem açarak yeni Türk Devleti'nin kurulmasına imkan sağlamasından da kaynaklanmaktadır. Bugün zaferlerin en büyüğü olarak Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk milletinin kahramanlık duygusunu ve milli gururunu besleyen en güçlü kaynaklardan biridir ve böyle kalacaktır."

Program, Ereğli Belediyesi Halk Oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreniyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı Ereğli'de kutlandı - Son Dakika

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