Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı

30.07.2022 21:37
Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize girmek için kayalıklardan indiği sırada düşerek ayağını kıran kadın sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize girmek için kayalıklardan indiği sırada düşerek ayağını kıran kadın sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kırmacı Mahallesi Meşedibi mevkisinde ailesiyle birlikte denize girmek için kayalıklardan indiği sırada dengesini kaybeden Gülay G. düştü.

Ayağı kırılan kadına ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

Gülay G'nin kayalıklar ve yamaç nedeniyle sedyeyle taşınamaması üzerine sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.

Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarılan Güler, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Gülay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta denize girmek isterken kayalıklardan düşen kadın tedaviye alındı - Son Dakika
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