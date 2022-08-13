DEVRİLEN FORKLİFTİN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ - Son Dakika
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DEVRİLEN FORKLİFTİN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

13.08.2022 20:31
DEVRİLEN FORKLİFTİN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, devrilen forkliftin altında kalan Onurkan Abacı (19), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, devrilen forkliftin altında kalan Onurkan Abacı (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.15 sıralarında ilçeye bağlı Taşbaca Mahallesi Funda Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş yerine gelen yükleri depoya taşıyan Onurkan Abacı, işi tamamlamasının ardından forklift ile yola çıktı. Abacı yönetimindeki forklif, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Abacı'nın devrilen forkliftin altında kaldığını görenler 112 Acil Servis'e haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Abacı'nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Abacı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Abacı'nın, bugün forklift ile yük taşıdığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DEVRİLEN FORKLİFTİN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ - Son Dakika

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