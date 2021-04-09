Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken kapalı köy yolu bulunmuyor.

Bazı kişiler, nisanda yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

İl merkezi ve ilçelerde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yolu karla kaplandı.

Sakarya

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Zengin bitki çeşitliliğiyle "Doğa ve Kültür Yolu"nu da bünyesinde barındıran Çam Dağı, beyaza büründü.