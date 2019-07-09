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ZONGULDAK MİNİBÜS OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen minibüs, karşı şeritten gelen otomobilin üzerine devrildi.

Muharrem Demircan, Mehmet Mutlu, Alaplı, Güncel
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen minibüs, karşı şeritten gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Mollabey Çatak yolu üzerinde meydana geldi. Muharrem Demircan'ın kullandığı ve frenleri boşaldığı iddia edilen 67 M 9432 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Mutlu yönetimindeki 67 SK 549 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücüler Muharrem Demircan ve Mehmet Mutlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ZONGULDAK MİNİBÜS OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:08 Kaynak: DHA
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