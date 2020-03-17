ZONGULDAK Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZONGULDAK Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyor - Son Dakika

ZONGULDAK Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyor

6 saat önce

Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyorZONGULDAK'ta Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 3 ton üretilen hipoklorit katkılı dezenfekte için kullanılan yüzey temizleyici ile okulların ve kamu...

Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyor

ZONGULDAK'ta Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 3 ton üretilen hipoklorit katkılı dezenfekte için kullanılan yüzey temizleyici ile okulların ve kamu kurumlarının dezenfektan ihtiyacı karşılanıyor. Öğrencilerin ürettiği temizlik malzemesi, Zonguldak'ın yanı sıra Düzce ve Karabük'teki okul ve kamu kurumlarına da gönderiliyor.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, geçen Kasım ayında sıvı sabun, çamaşır suyu ve yüzey temizleyicileri üretmeye başladı. Üretilen ürünler 'Er-Kim' markasıyla diğer okullara gönderilmeye başlandı. Talep patlaması yaşayan okul, koronavirüsünün ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle dezenfekte ürünü üretmeye başladı. Üretilen ürünler, kentteki 44 okulun yanı sıra, belediyeler, resmi ve özel kurumlara gönderilmeye başlandı. Bölüm öğretmenleri ve öğrenciler, okulda yoğun şekilde çalışarak gelen talebi karşılamaya çalışıyor. Okul Müdürü Kamil Zoroğlu, Kimya Teknolojisi Alan öğretmenleri Ertuğrul Öner ve Ayşe Çiçek Yıldız, 48 öğrenciyle birlikte üretimi büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Okul müdürü Kamil Zoroğlu, bakanlığı talimatıyla dezenfekte ürünü üretmeye başladıklarını söyledi. Talebi karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Zoroğlu, "Dezenfekten ürünler üretiyoruz, hem solüsyon tarzında hem de konsantire ürün şeklinde. İlimiz ve çevre illerin dezenfekte işini biz yapacağız. Ortalama günlük 2 ton, bazen 3 tona kadar çıkan üretimimiz olabiliyor. Bu anlamda ilin ve çevrenin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Okullarımıza 20 litrelik birer bidon veriyoruz. Bu okullarımız bunları birer ölçek şeklinde 49 ölçek olarak sulandırıyorlar ve okullarımızın kapalı alan kısımlarını dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim hedefimiz 30 ton civarında ve bu hedefe yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Belki bir haftalık sürede hızlı bir şekilde bu üretimi yapabiliriz." dedi.

ÇEVRE İLLERDEN DE TALEP VAR

Kimya teknolojileri alan öğretmeni Ertuğrul Önal da çevre illerden de ürün talebi aldıklarını söyledi. Önemli bir görevi üstlendiklerini ifade eden Önal, şöyle dedi:

"Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla koronavirüsüyle ilgili bize de bir görev verildi. Özel bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözeltileri ayın 13'ünden beri yapıyoruz. Yaklaşık 4,5 tona kadar çıkardık. Şu anda 3 ilimize bu dezenfeksiyonu veriyoruz. Kentimizin yanı sıra Düzce ve Karabük'ten talepleri aldık. 48 öğrencimizle çalışıyoruz. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz velilerimizin izniyle çalışıyorlar."

ZONGULDAK Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Merih Demiral'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu         
23:01
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı         
22:30
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı         
22:27
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı         
22:19
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı         
21:58
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:44:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ZONGULDAK Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]