Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı (2) - Son Dakika

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OKULLAR TATİL EDİLDİZonguldak'ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullar, Zonguldak merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitim veren okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Zonguldak'ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullar, Zonguldak merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitim veren okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle tatil edildi.
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