Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı (2) - Son Dakika

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Zonguldak'ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullar, Zonguldak merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitim veren okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle tatil edildi.