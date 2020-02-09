Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı (2) - Son Dakika

Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı (2)

6 saat önce

OKULLAR TATİL EDİLDİZonguldak'ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullar, Zonguldak merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitim veren okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle tatil edildi.

Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı (2), System.String[]

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Zonguldak'ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullar, Zonguldak merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitim veren okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle tatil edildi.


Zonguldak, Gökçebey, Devrek, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
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