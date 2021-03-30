Zonguldak'ta 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Ereğli- Alaplı kara yolu Göktepe mevkisinde meydana gelen ölümlü kaza sonrası kaçan ve daha sonra Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan otomobil sürücüsü Y.C (27), Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay

Dün, Ereğli-Alaplı karayolu Göktepe mevkisinde, Aytekin Baytekin idaresindeki 67 TE 036 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak su kanalına devrilmiş, sürücü çarpmanın etkisiyle ana yola fırlayarak ağır yaralanmıştı.

Kazayı gören 67 FA 345 plakalı cipi kullanan Ferdi Atışman ise yol kenarına aracını çekerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmiş, kazayı haber alan 67 TE 036 plakalı kamyonun sahibi Erdinç Çardak da 67 TE 752 plakalı otomobil ile olay yerine gelmişti.

Aracından inen Çardak'a, Y.C. idaresindeki 67 EF 543 plakalı otomobil çarpmış, aynı araç daha sonra da Ferdi Atışman'a ait cipe vurarak refüje çıkmıştı.

Sürücü Y.C'nin kaza sonrası yaya kaçtığı belirtilmişti.

Yaralanan kamyon sürücüsü Aytekin Baytekin kaldırıldığı hastanede, kamyonun sahibi Erdinç Çardak ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası 67 EF 543 plakalı otomobilden çıkarılan Sinem Nur Akman da ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.