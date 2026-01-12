Zonguldak\'ta 4 Kaçak Maden Ocağı İmha Edildi

ZONGULDAK'ta son bir haftada yapılan denetimlere tespit edilen 4 kaçak maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kilimli ilçesinde polis ve jandarmanın bir haftalık denetimlerinde 4 kaçak maden ocağı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kaçak ocaklarda kullanılan 6 adet vagon, 120 metre ray, 17 ton 600 kilo kömür, 1 kompresör ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.