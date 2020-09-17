Zonguldak'ta 6 gün önce trafik kazasında yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Zonguldak'ta 6 gün önce trafik kazasında yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ereğli- Alaplı kara yolunun Tersaneler mevkisinde trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Cem Türkoğlu (35), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türkoğlu'nun cenazesi, Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.
Son Dakika Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. maçını kazanan ilk Türk takımı oldu Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı