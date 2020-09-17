Zonguldak'ta 6 gün önce trafik kazasında yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ereğli- Alaplı kara yolunun Tersaneler mevkisinde trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Cem Türkoğlu (35), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkoğlu'nun cenazesi, Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.