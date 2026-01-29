Zonguldak'ta Balık Fiyatları ve Palamut Krisisi - Son Dakika
Ekonomi

Zonguldak'ta Balık Fiyatları ve Palamut Krisisi

Zonguldak\'ta Balık Fiyatları ve Palamut Krisisi
29.01.2026 13:40
Balıkçı Oktay Ertürk, palamudun iklim değişikliği nedeniyle yaşanmadığını, hamsinin ise ilgi gördüğünü belirtti.

Zonguldaklı balıkçı esnafı Oktay Ertürk, balık sezonunun gidişatını ve fiyatlardaki dalgalanmayı değerlendirdi. Palamudun bu sene neden olmadığını iklim değişikliğine bağlayan Ertürk, hamsinin yeniden tezgahlara dönmesiyle vatandaşın balığa yöneldiğini belirtti.

Zonguldak balıkçı esnafından Oktay Ertürk, tezgahlarda en çok hamsinin ilgi gördüğünü belirtti. Palamudun olmayışını da anlattı. Bu yıl palamudun neden beklenen bolluğa ulaşmadığına değinen Ertürk, iklim şartlarının dengesizliğine dikkat çekerek, "Palamut bu sene yapmadı. Sebebi hayvanın havyarını dökememesi. Hava bir soğuk bir sıcak yaptı. Palamut ise sıcağı sever. İstediği ortamı bulamayınca Karadeniz'den beklediğimiz o bolluk çıkmadı" dedi.

Piyasadaki fiyatların tamamen denize bağlı olduğunu vurgulayan Ertürk, "Balık bol olursa ucuz, az olursa pahalı oluyor. Bizimle alakası yok. Hamsi 200 TL, mezgit 350 TL, istavrit 150 TL'den satılıyor" ifadelerine yer verdi.

Ertürk, her şeye rağmen halka ucuz ve taze balık yedirmek için mücadele ettiklerini ve sezonun bu seyirde devam edeceğini öngördüklerini ekledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Denizcilik, Zonguldak, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Balık Fiyatları ve Palamut Krisisi - Son Dakika

