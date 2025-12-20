Eski karısı göğsünden bıçakladı

Zonguldak'ta feci bir olay meydana geldi. Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, S.G. ile eski karısı Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ESKİ KARISI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Ö.G, S.G'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan S.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli kadın, polis ekiplerince yakalandı.