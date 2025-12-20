Eski karısı göğsünden bıçakladı - Son Dakika
Eski karısı göğsünden bıçakladı

20.12.2025 21:16
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eski karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Tartışma sonrası meydana gelen olayda, S.G. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın polis tarafından yakalandı.

Zonguldak'ta feci bir olay meydana geldi. Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, S.G. ile eski karısı Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ö.G, S.G'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan S.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli kadın, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Devrek, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:55
