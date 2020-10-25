Zonguldak'ta bir genç, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta bir genç, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Ö.F.S, arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları sahte içkiyi içmesinin ardından rahatsızlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.F.S, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Ö.F.S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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