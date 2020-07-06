Zonguldak'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

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Köyde yaşayan iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen hanelerde, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina kaldırıldı.

Çayırlı köyü muhtarı Ercan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran ayında belirli aralıklarla uygulanan karantina uygulamasının sona erdiğini belirterek, "Baba ve oğlunun testlerinin pozitif çıkması sonrası kısım kısım karantina uygulamasına alınan köyümüzde 20 hanede 88 kişinin karantina süreleri sorunsuz sona erdi. Hastanede tedavi gören hastalar da taburcu edildi, sağlıklarına kavuştu. Herhangi bir sorun yok. Çok şükür köyümüzde yaşam normale döndü." diye konuştu.

Köy halkını maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve hijyene önem vermeleri konusunda uyardıklarını anlatan Aydın, "Çok şükür sorunsuz bu süreci tamamladık. Yine aynı sorunla karşı karşıya kalmamamız için vatandaşlarımızın kurallara mutlaka ve mutlaka uyması gerekiyor. Bu süreçte bizlerin yanında olan kaymakamlığımıza, jandarmamıza, sağlık ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Çayırlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika
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