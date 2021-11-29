ZONGULDAK - Denize açılan balıkçılar karşılaştıkları yunusu besledi - Son Dakika

Balıkçı Adıyaman, tuttukları balıkları denizlerin sevilen canlısı yunusla paylaştıklarını belirterek, "Teknemize kadar yanaştı, onu elimle besledim." dedi.

Renkli görüntülere sahne olan bu anlar, amatör balıkçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekneye yanaşan bir yunusu fark eden balıkçılar, tuttukları mezgitle balığı besledi.

Ereğli açıklarında sabah saatlerinde küçük tekneyle denize açılan balıkçılar, bir süre oltayla mezgit avladı.

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, karşılaştıkları yunusu mezgitle besledi.

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