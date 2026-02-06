Zonguldak'ta Deprem Anması

Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Karadon Müessesesi ile Kilimli ve Gelik İşletmesi'nde 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Madenciler, maden ocaklarının önünde depremde ölenler için dua etti. Anma etkinliğinde ayrıca Kuran-ı Kerim de okundu.

Depremin ardından Zonguldak'tan deprem bölgelerine giden TTK'ye bağlı 4 bin madenci, arama-kurtarma çalışmalarında önemli rol oynamıştı.

Haber: Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,