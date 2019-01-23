Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Zonguldak'ta, 2018-2019 eğitim öğretim yılı dönem sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Zonguldak'ta, 2018-2019 eğitim öğretim yılı dönem sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gökçebey'de düzenlenen toplantının İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Ercan Kahya ve Harun Akgül ile ilçe milli eğitim müdürlerinin de yer aldığı toplantı öncesi Gökçebey Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt'un ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, birinci dönem değerlendirmesi yapıldı, öğrenci başarı durumları ve öğrenci devam devamsızlık nedenleri ve alınacak tedbirler görüşüldü. Yapılan ve yapılacak okul binaları istişare edilip, ikinci dönem yapılacak iş ve işlemler konuşuldu. Taşımalı eğitim sorunları görüşüldü. Bakanlık 2023 Eğitim Vizyonu incelendi ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu değerlendirildi. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı gözden geçirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Eğitim
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