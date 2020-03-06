Zonguldak'ta elpek bezinden hazırlanan giysiler tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Zonguldak'ta elpek bezinden hazırlanan giysiler tanıtıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta elpek bezinden hazırlanan giysiler tanıtıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yüzlerce yıldır keten liflerinden üretilen ve el dokumasının en önemli örnekleri arasında yer alan elpek bezinden hazırlanan giysiler defileyle sergilendi.

Zonguldak'ta elpek bezinden hazırlanan giysiler tanıtıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yüzlerce yıldır keten liflerinden üretilen ve el dokumasının en önemli örnekleri arasında yer alan elpek bezinden hazırlanan giysiler defileyle sergilendi.

Ereğli'de emekli öğretmen Nurcan Yavuz Değer tarafından tasarlanan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra engelli vatandaşların mankenlik yaptığı defile ilgi gördü.

Değer, Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Ereğli Fiziksel Engelliler Derneğiyle iş birliği içerisinde elpek bezi kullanılarak hazırlanan giysileri gelecek kuşaklara tanıtmak istediklerini söyledi.

Yaşamı boyunca el sanatlarının her dalına gönül verdiğini anlatan Değer, "Onları yaşatmak ve yaygınlaştırmaktı hedefim. Çalışmalarım arasında elpek bezine hem giyside hem ev tekstilinde yer verdim. Emekli olmaya karar verdiğimde de çalışmalarıma kursiyerlerimle devam ettim ve bunları Ereğli halkına sunmaya karar verdim. Bunun da Fiziksel Engelliler Derneği adına olması beni daha çok sevindirdi." dedi.

Gazi Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysen Soysaldı da elpek bezi denildiğinde Ereğli ilçesinin akıllara geldiğini ve tarihsel bir değer olan elpek bezine sahip çıkılarak yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Zonguldak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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