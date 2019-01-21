Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö'den 6 Şüpheli Adliyede (2)

Zonguldak'ta Fetö'den 6 Şüpheli Adliyede (2)

20 dakika önce

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden Görkem Y., Uğur K., Samet D., Muhammet A. tutuklandı.

Zonguldak'ta Fetö'den 6 Şüpheli Adliyede (2), System.String[]
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden Görkem Y., Uğur K., Samet D., Muhammet A. tutuklandı. S. Ç. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:01 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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