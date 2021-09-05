Zonguldak'ta futbolcular, 2. Lig maçına maden ocaklarının girişini andıran tünellerden geçerek çıktı - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta mücadelesinde karşılaşan Zonguldak Kömürspor ve Akhisarspor'un futbolcuları, sahaya maden ocaklarının girişini andıran tünellerden geçerek çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yeni sezonun ilk hafta maçı öncesi emek ve alın terinin futbolcular tarafından hissedilmesini sağlamak amacıyla Kemal Köksal Stadı'na, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) desteğiyle maden ocaklarının girişini andıran tüneller yapıldı.

Takımların soyunma odasının girişinden sahaya kadar inşa edilen tüneller için çelik ve ağaç direkler kullanıldı. Soyunma odalarının yanı sıra koridorlar ve stadın belli noktalarında da eski takım ve madenci fotoğrafları yer aldı.

Zonguldak Kömürspor ve Akhisarsporlu futbolcular, bu tünellerden geçerek ilk hafta mücadelesine çıktı.

"Madencilerin desteğini sahaya yansıtmak istedik"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun zamandan sonra sahadaki bakım ve iyileştirme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Zonguldak Kömürspor'u güzel günlerin beklediğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Bugünün bizim için farklı bir önemi de var. Yıllardır TTK hem Zonguldak'ın hem de Zonguldak Kömürspor'un yükünü çekiyor. Burada madencilerimizin desteği çok önemli. Bunu biraz olsun sahaya yansıtabilmek amacıyla farklı formatta takımımızın ve misafir takımımızın sahaya çıkması düşüncesiyle maden ocağı şeklinde bir çıkış tüneli planlayarak burada bu çalışmayı gerçekleştirdik."

Yüksel, koridorlara maden ocağı görsellerinin yapıldığını anlatarak, "Futbolcularımız burada bu anlamı hissederek bu duyguyla sahaya çıktı. Aynı zamanda gelen misafirlerimiz de bunları hissetti. Böyle anlamlı günde böyle bir çalışma olsun istedik. İnşallah beğenilmiştir." ifadelerini kullandı.