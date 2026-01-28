Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Zonguldak'ta Güvenlik Toplantısı

Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı
28.01.2026 16:33
Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik durumunu değerlendirmek için jandarma ve emniyetle bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen geniş kapsamlı güvenlik toplantısında, Zonguldak genelindeki asayiş olayları ve suç oranları detaylıca incelendi. Emniyet ve Jandarma birimlerinin koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, mevcut güvenlik tedbirlerinin sahadaki yansımaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verilirken, önümüzdeki dönemde kamu düzeninin korunmasına yönelik yapılacak planlı uygulamalar ve ek tedbirler kararlaştırıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşın huzuru için kurumlar arası iş birliğinin en üst seviyede devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Jandarma, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

16:44
SON DAKİKA: Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
