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Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi - Son Dakika

Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi

02.02.2022 22:31

Zonguldak'ta yaşanan heyelan sebebiyle iki evin yolu kapandı, mahallenin ana yolunda da çökme tehlikesi yaşandı. İşinden dönen vatandaş, evine giden yolun heyelan nedeniyle kapandığını ifade ederek "Yatalak hastalar var. Heyelanın devam etme riski var" sözlerini söyledi.

Zonguldak'ta Üzülmez Mahallesi Dağbaca Sokak'ta dik yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları mahallenin ana yoluna indi. İki eve giden yol ulaşıma tamamen kapanırken, olayda can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu güvenlik açısından kapattı.

İşten çıkıp evine geldi, heyelanı görünce şok yaşadı

İŞTEN EVE GELİNCE HEYELANI GÖRDÜ

Mahalle sakinlerinden Ömer Yüksel, evlerine giden yolun heyelan nedeniyle kapandığını söyledi. Yüksel, "İşten eve gelince gördüğünüz gibi toprak komple aşağıya kaymış. Yukarıda iki ev daha var. Yatalak hastalar var. Heyelanın devam etme riski var. Bizim evimize giden yol zaten kapandı. Kendi imkanlarımızla patika yol açmaya çalıştık. AFAD ekiplerine haber vermişler. Polis ekipleri de burada" diye konuştu.

Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi
Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi
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Toprak Kayması, Zonguldak, Polis, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi - Son Dakika
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