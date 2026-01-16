Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Ev Tahliye Edildi

Zonguldak\'ta Heyelan Nedeniyle Ev Tahliye Edildi
16.01.2026 18:23
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 2 katlı ev geçici olarak boşaltıldı, 8 kişi güvenlik için tahliye edildi.

Zonguldak'ta heyelan sonucu zarar gören ev için geçici tahliye kararı alındı.

Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde, 12 Ocak'ta kentte etkili olan sağanağın ardından toprak zeminde kayma meydana geldi.

Yağışların devam etmesiyle heyelanın artması üzerine Zonguldak Belediyesi ile AFAD ekiplerine bilgi verildi.

AFAD ekipleri, bölgede yeniden inceleme yaparak risk değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmaların ardından, heyelan nedeniyle zarar gören 2 katlı evin geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.

Evde yaşayan 8 kişi, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Ev sakinlerinden Muhammet Kulluk, gazetecilere, sağanağın ardından evin kaymaya başladığını ve durumu AFAD'a bildirdiklerini söyledi.

Kulluk, "Bahçe vardı, o kaydı. Duvar çekmiştik hatta buraya. Duvarı da aldı götürdü." dedi.

Kaynak: AA

