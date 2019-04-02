Zonguldak'ta İki Beldedeki Geçersiz Oylar Tekrar Sayılıyor (2)
1 saat önce
KAZANANLAR DEĞİŞMEDİZonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova belde belediyelerinde seçim sonuçlarına itiraz edilmesinin ardından geçersiz oyların sayımı tamamlandı.
KAZANANLAR DEĞİŞMEDİ Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova
belde belediyelerinde seçim sonuçlarına itiraz edilmesinin ardından geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Oyların sayılmasının ardından Perşembe belde belediyesi seçimlerinde iki aday arasındaki 24 olan oy farkı, 23'e düştü. Saltukova belde belediyesi seçimlerinde de 21 olan iki aday arasındaki fark, 20'ye düştü. İki beldede kazanan adaylar değişmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:28 Kaynak: DHA
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