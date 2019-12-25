Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur (4) - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur (4)

6 saat önce

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur (4), System.String[]

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. TTK kurtarma ekipleri, işçinin cesedini çıkardı. Ekipler diğer işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Yaralı işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Zonguldak, Kilimli, Gelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:28 Kaynak: DHA
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