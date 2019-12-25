Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur (4) - Son Dakika

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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur (4)
6 saat önce
1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:28 Kaynak: DHA
1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. TTK kurtarma ekipleri, işçinin cesedini çıkardı. Ekipler diğer işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Yaralı işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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