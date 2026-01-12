Zonguldak\'ta Kar Yağışı ve Yol Durumu

Kent merkezinde sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Yağış yerini yağmura bırakırken, kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Zonguldak- İstanbul yönünde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Şehirler arası yolları kullanan bazı sürücüler, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan kar yağışının etkisini birkaç gün daha sürdüreceği tahmin edilirken; ekiplerin yolları açık tutmak için karla mücadelesi sürüyor.
