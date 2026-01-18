Zonguldak\'ta Kayıp Adliye Personeli Aranıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan adliye personelinden haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp şahsı bulmak için ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Sinderli köyünde ikamet eden Mustafa Uçar (31), sabah saatlerinde avlanmak üzere evinden ayrıldı. Uçar'ın akşam saatlerine kadar dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine endişelenen ailesi, durumu Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk tarama çalışmalarından sonuç alınamadı. Bunun üzerine bölgeye Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Karadeniz Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Uçar'ı arama çalışmaları, Sinderli köyü çevresindeki sarp ve ormanlık arazide yoğunlaştırıldı. Ekiplerin ve köylülerin katılımıyla sürdürülen çalışmaların bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen kesintisiz devam edeceği bildirildi. Öte yandan termal kameralı dronlar ile havadan arama da yapılıyor. - ZONGULDAK