Zonguldak\'ta Maden Ocağında İş Durdurma Raporu

Zonguldak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakanlık müfettişleri, TTK'ya ait 3 maden ocağında kritik sistemleri besleyen yedek enerji kaynağı olmadığı gerekçesiyle iş durdurma raporu hazırladı. Konuyu değerlendiren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Rapor bize gelecek. Kararların boyutlanması lazım mevzuatımıza göre. Tabii bu belli eksikler yerine getirilene kadar yönetmelik; güvenli bir şekilde sadece onların durdurulması gerekiyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı iş müfettişleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı üç ayrı müessesede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde; maden ocaklarındaki havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin, elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak devreye girecek ikinci bir enerji kaynağına sahip olmadığı tespit edildi. Müfettişler, bu eksiklik nedeniyle söz konusu ocaklar için 'iş durdurma' yönünde rapor hazırladı.

Hazırlanan raporun Zonguldak Valiliği'ne sunulacağı öğrenilirken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, TTK'da üretimin durdurulmasıyla ilgili hazırlanan rapora ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yönetmelik değişmedi, yorum farkı var"

Konunun bir mevzuat değişikliği olmadığını, müfettişlerin mevcut yönetmeliği iş güvenliğini artırmak adına farklı yorumladığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi:

"Esasında değişen bir şey yok. Şimdi iş güvenliği mevzuatına göre Türkiye Taşkömürü Kurumu var. Sadece Türkiye Taşkömürü Kurumu değil yani bunu denetleyen iş güvenliği mevzuatının gerektirdiği her şeyi teknik olarak yapacak. Havalandırmadır, diğer konulardır, yedeklemelerdir. Yani burada teknik tabir. Yanlış bir ifade de kullanmış olmayayım. Dolayısıyla bunların hepsini yerine getiriyor zaten. ve bu süreçte çok ciddi bir şekilde denetlenir. Tabii yönetmelik değişikliği de yok. Yalnız tabii Çalışma Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, iş müfettişleri bunu daha farklı yorumluyor. Bu da iş güvenliğini arttırmak için böyle yorumluyor. Tabii burada belki bu mevzuat düzenlemesi, belki bu yorum farklarını giderecek çalışmalar; bunlar da hem Enerji Bakanlığımız hem Çalışma Bakanlığımız arasında görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. İlgili bakanlarımız, bakanlıklarımız ve Türkiye Taşkömürü Kurumu zaman zaman kamuoyunu bilgilendiriyor. Yönetmelik değişmedi. Önceki yönetmelik aynı. Mesela daha önceki denetimlerde tamam olarak görülen şey, tamam olan şey bugün farklı yorumlanıyor. 1 Ocak'ta tamam olan farklı yorumlanabiliyor."

"Müfettişlerimizin hassasiyetlerinden kaynaklanıyor, tespit edilen eksikler ciddiye alınıyor"

Sürecin kurumlar arası iş birliği ile çözüleceğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu ciddi bir üretimi, iş güvenliğini tehdit eder. Çünkü biz ısrarla geçen seneden beri bunu olduğundan her zaman soruyoruz, yani böyle bir hayır kesinlikle yoktur bunu teyit ediyoruz. Sendikadan, kurumdan teyit ediyoruz. İş müfettişlerimizden, Çalışma Bakanlığımızdan bir yorum farkından kaynaklı. Tabii bu iş güvenliğini sağlamaya yönelik kurumsal hassasiyetlerden, aynı zamanda müfettişlerimizin hassasiyetlerinden kaynaklanıyor. Bu da kötü bir şey değil. ve onlar da ciddiye alınıyor. Tespit edilen eksikler de ciddiye alınıyor. Önemseniyor ve bunlar da yapılıyor bir yandan. Bunu da bilmek lazım. Dolayısıyla herkes işini iyi yapmanın peşinde, daha güvenli yapmanın peşinde o şekilde çalışıyor. Çözülecektir. Yani herkes görevini yapacak. Çözülecek yani. Tam teknik ne kadar bir süredir bilmiyoruz artık arkadaşlar."

"Süreç, bütün kurumların bilgisi dahilinde gelişiyor"

Vali Hacıbektaşoğlu, "Fiili çalışma devam edecek mi, durdurma olacak mı?" sorusuna ise eksikliklerin giderilme sürecine işaret ederek şu yanıtı verdi:

"Bu daha yeni bir şey. Bunu konuşuruz. Zaten bunun detaylarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu bunu değerlendirecek, bir an önce yerine getirmeye çalışacak. Çok uzayacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda kimse de çok şey yapmaz yani iş güvenliği konusu hepimiz için önemli. Yani kimsenin zaten bütün kurumların bilgisi dahilinde gelişen süreçler. Sendika, işçilerimiz biliyor, iş yeri temsilcileri var. Yani kimse kimseden bir şey saklamaz. Bu konuda tabii şu da var arkadaşlar; bunları konuşuyoruz. Yani rapor bize gelecek. Tabi bu karar tebliğ edecek 24 saat içinde. Kararlar boyutlanması lazım mevzuatımıza göre. Tabii bu belli eksikler yerine getirilene kadar yönetmelik güvenli bir şekilde sadece onların çalışmanın durdurulması gerekiyor. Teknik ayrıntılara çok hakim değilim. Bildiğim şeyler mutlaka var ama teknik bir adam değilim, benim dilimde farklı söyleyebilirim, farklı anlaşılabilir. Çok dikkatli olmak lazım." - ZONGULDAK