Zonguldak'ta Maden Ocaklarında İş Durdurma Raporu - Son Dakika
Zonguldak'ta Maden Ocaklarında İş Durdurma Raporu

09.01.2026 21:59
Müfettişler, TTK'nın maden ocaklarındaki enerji eksikliği nedeniyle iş durdurma raporu hazırladı.

ZONGULDAK'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı müfettişler, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait 3 farklı maden ocağında, havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye gireceği ikinci bir enerji kaynağının olmadığının tespitini yaptı. Müfettişler, iş durdurma yönünde rapor hazırladı. TTK yetkilileri, sistemlerin mevzuata uygun olduğunu, müfettişlerin yorum farkından dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktığını savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, TTK'da Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı maden ocaklarında yaptıkları denetimlerde, havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine müesseselerde 'iş durdurma' yönünde rapor hazırladı. Müfettişler raporu Zonguldak Valiliği'ne sundu.

'EKSİK YOK, FARKLI YORUMLAMA'

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) geçen yıl mayıs ayında benzer doğrultuda rapor hazırlandığını ifade ederek TTK Genel Müdürlüğü'nden bilgi istedi. GMİS'in konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "TTK Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından verilen cevapta TTK'nın çalışma yönergelerine göre eksiklik bulunmadığı, denetim yapan iş müfettişlerince raporda eksikliği belirtilen sistemlerin amaç ve özelliklerinin farklı yorumlandığı ifade edilmiştir" denildi.

'ÇALIŞMA KOŞULLARI UYGUN HALE GETİRİLSİN'

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi vurgulanan GMİS'in açıklamasında, "İş Müfettişleri, 9 Ocak 2026 tarihinde düzenledikleri raporda da aynı eksiklikleri gerekçe göstererek 'iş durdurma yönünde' rapor hazırlamışlardır. TTK ülkemizin sanayisinin kurulmasında lokomotif olmuş, örnek, sanayimiz için stratejik bir öneme sahip vazgeçilemez bir kurumdur. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak önceliğimiz işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. Bundan asla taviz vermeyiz. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alındığı çalışma şartlarında üretmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Devletimizin iş sağlığı ve güvenliğine gösterdiği hassasiyetini olumlu buluyoruz. Bu nedenle varsa bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve çalışma koşullarının, yoruma açık olmadan mevzuata uygun hale getirilmesi konusunda hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmalıdır. Bizler her iki bakanlığımız ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Maden ocaklarında fiili çalışmanın sürdüğü ancak hafta sonu tatil olması nedeniyle durumun 12 Ocak Pazartesi günü netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

