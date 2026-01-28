Zonguldak'ta Metan Gazı Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak'ta Metan Gazı Alarmı

Zonguldak\'ta Metan Gazı Alarmı
28.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozlu'daki iki katlı evde metan gazı tespit edildi, ev tahliye edildi, inceleme sürüyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bahçesinde ve bir odasında metan gazı olduğu belirlenen iki katlı ev tahliye edildi.

Taşbaca Mahallesi Kardeş Sokak'ta ikamet eden Ramazan Kırlak'a ait iki katlı evde yaşayanlar, doğal gaz cihazının sürekli alarm vermesi üzerine durumu doğal gaz şirketi yetkililerine haber verdi.

Eve gelip ölçüm yapan şirket yetkilileri, sistemlerinde olumsuzluk görmeyince durum AFAD'a bildirildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, evin bir odasında ve bahçe bölümünde metan gazı tespit edildi.

Doğal gazı kesilen ev tahliye edilirken, binada yaşayan 6 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.

Evin önünde ve yakınlarında, kapatılan eski kömür ocaklarının havalandırma bacalarının ve giriş çıkış tünellerinin olduğu öğrenilmesi üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri inceleme başlattı.

Evin bulunduğu alana güvenlik amacıyla şerit çekildi.

Mahalle muhtarı Kibar Arıkan, gazetecilere, cihazın sürekli alarm vermesinden dolayı ev sakinlerinin doğal gaz firması yetkililerine bilgi verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yetkililer eve gelip ölçüm yaptı. Kendi sisteminde bir şey göremedi. Ölçümler sonrasında metan gazı olduğu tespit edildi. AFAD geldi, ölçüm yaptı. AFAD yetkilileri evi boşalttı. TTK yetkilileri gazla ilgili ölçüm yapıyorlar. Doğal gaz kesildi. Ona göre karar verilecek. Koku evin içinden ve bahçeden tespit edildi. AFAD yetkilileri metan gazı olduğunu söylediler."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, İnceleme, Güvenlik, Güncel, Çevre, Kozlu, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Metan Gazı Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:13:33. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Metan Gazı Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.