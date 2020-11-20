Zonguldak'ta Narko-Rehber projesi bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta Narko-Rehber projesi bilgilendirmesi yapıldı
20.11.2020 13:47
Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Ereğli Polisevinde, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, çarşı ve mahalle bekçisi ve vatandaşlardan oluşan 80 kişilik katılımcıya, Narko-Rehber projesi ile bilgilendirme yapıldı.
Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Ereğli Polisevinde, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, çarşı ve mahalle bekçisi ve vatandaşlardan oluşan 80 kişilik katılımcıya, Narko-Rehber projesi ile bilgilendirme yapıldı.
Proje kapsamında vatandaşlara, uyuşturucu ile mücadeleye katkı sağlamaları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçecekleri anlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan UYUMA ihbar aplikasyonu tanıtıldı. - ZONGULDAK
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