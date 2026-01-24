Zonguldak\'ta Oto Sanayi Denetimi

Zonguldak Defterdarlığı, il genelindeki oto sanayi sitelerinde geniş kapsamlı vergi denetimi gerçekleştirdi. Özellikle yedek parça ve servis hizmeti veren işletmelerde POS cihazı ve IBAN üzerinden yapılan tahsilatlar mercek altına alındı.

Zonguldak Defterdarlığı ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren oto sanayi sitelerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Oto yedek parça satışı, oto servis hizmetleri ve tuning/tasarım işletmelerine yönelik gerçekleştirilen saha denetimlerinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında detaylı incelemeler yapıldı.

Denetimlerde işletmelerin belge düzeni ve uygulanan KDV oranlarının yanı sıra, mevzuata aykırı "başkasına ait POS cihazı kullanımı" ve "IBAN üzerinden yapılan ödemeler" denetimleri yapıldı. - ZONGULDAK