Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları denetlendi - Son Dakika

Yaklaşık 200 polis memurunun katıldığı ve ormanlık alanlarda drone destekli yapılan denetimlerde, belirlenen ocakların Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından dinamitlerle patlatılarak imha edileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Dilaver, Asma ve Kırat mahallelerinin yanı sıra kentin farklı bölgelerde ruhsatsız işletilen maden ocaklarında üretim yapıldığı ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:49

Kaynak: AA

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