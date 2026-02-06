Zonguldak'ta Rüşvetle Araç Muayenesi Operasyonu - Son Dakika
Zonguldak'ta Rüşvetle Araç Muayenesi Operasyonu

Zonguldak'ta Rüşvetle Araç Muayenesi Operasyonu
06.02.2026 10:29
Zonguldak'ta aracında kusur bulunanların rüşvetle muayeneden geçirilmesi nedeniyle 13 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta, araç muayene istasyonunda, para karşılığı aracında muayeneden geçemeyecek kusuru bulunanların araçlarını muayeneden geçirten 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgusu sonrası serbest kalırken, 11'i adliyeye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmalarıyla araç muayene istasyonunda kusurlu araçların rüşvet karşılığı muayeneden geçirildiğini belirledi. KOM ekipleri 10 ay boyunca istasyonu, çalışanları, aracıları ve araçları takip etti. Soruşturma kapsamında, 50 kişinin şüpheli, 15'inin de tanık sıfatıyla olmak üzere toplam 65 kişinin ifadesi alındı.

MUAYENEDEN GEÇMEMESİ GEREKEN ARAÇLAR GEÇİRİLMİŞ

2 Şubat'ta operasyon için düğmeye basan ekipler, aracılık yapan G.Ö., M.V., T.E., S.A. ve C.Y. ile istasyon çalışanı T.Ö, H.B, İ.C.D, İ.G., Ö.Y., M.Ç., M.A. ve Y.E. olmak üzere 13 kişiyi gözaltına aldı. Aracılık yapan kişilerin, aracında kusur randevusu bulunan ve hiç randevusu bulunmayan insanlardan bu işlemler karşılığı para alarak bazı araç muayene istasyonu çalışanlarıyla birlikte hareket ederek aracın gereken muayene işlemlerini yaptırdıkları öne sürüldü. İlk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında yıllık 3 milyon liralık hareket olduğu ancak kesin meblağın hazırlanacak MASAK raporuyla tespit edileceği ifade edildi.

Öte yandan usulsüz işlem yapıldığı değerlendirilen birçok araç yeniden muayeneye sokuldu. Hazırlanan bilirkişi raporunda muayeneden geçmemesi gereken araçların usulsüzce muayeneden geçirildiği tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan C.Y. ile Y.E. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 11 şüpheli 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri şüphesiyle adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Rüşvetle Araç Muayenesi Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Rüşvetle Araç Muayenesi Operasyonu - Son Dakika
