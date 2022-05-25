Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

25.05.2022 22:35
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kozlu ilçesinde operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 198 adet kenevir bitkisi, 113 gram uyuşturucu madde, bir adet el yapımı tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.

C.S. ve K.E isimli şüpheli şahıslara "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet yasa dışı kenevir ekimi" suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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