Zonguldak'ta Yerel Gazetecilik Geleneği

09.01.2026 13:16
Sami Dinç, 42 yıllık gazetecilik deneyimini oğluna aktararak yerel basını geleceğe taşıyor.

Zonguldak'ta 42 yıldır gazetecilik yapan Sami Dinç, mesleki birikimini oğluna aktararak yerel basın geleneğini geleceğe taşıyor.

Gazeteciliğe 42 yıl önce Çaycuma ilçesinde yerel bir gazetede başlayan 3 çocuk babası 66 yaşındaki Dinç, bir süre sonra işinden ayrılarak kendi matbaasını kurdu.

Dinç, yaklaşık 2 yıl sonra 24 Eylül 1987'de ortağı Hasan Ataman ile yerel gazete yayımlamaya başladı.

Kuruluşundan bu yana gazetesini ayakta tutmaya çalışan Dinç, baskıdan dağıtıma, tasarımdan haberciliğe kadar gazeteciliğin her aşamasında yer aldı.

Dinç'in oğlu Barış Dinç de babası sayesinde 17 yaşında mesleğe adım atarak yıllar içinde dağıtıcılıktan baskıya, tasarımdan muhabirliğe kadar gazetenin her kademesinde görev yaptı.

Birlikte çalışmayı sürdüren baba oğul, teknolojik dönüşüm ve zorluklara rağmen yerel gazeteciliği ayakta tutmaya çalışıyor.

"Bu iş, aşkla yapılabilecek bir meslek"

Sami Dinç, AA muhabirine, gazeteciliğe 24 yaşında başladığını belirterek, o dönem teknolojik anlamda kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını söyledi.

Gazeteciliğin geçmişini ve bugünü kıyaslayan Dinç, şunları kaydetti:

"Gerçek gazetecilik geçmişteydi ama şimdi dijital yayıncılıkta muhabirlerin böyle bir kaygısının olduğunu düşünmüyorum çünkü kes, kopyala, yapıştır mantığıyla hareket ediliyor. Bir yerde haber ya da haber olabilecek durum gördükleri zaman çok basit şekilde 'kopyala yapıştır' ile gazete sayfalarına ya da internet sitelerine koyabiliyorlar. Buna da ne denli gazetecilik denir, onu da bilemiyorum artık."

Dinç, oğlunu da gazeteciliğe yönlendirdiğini anlatarak, "Şu an işimizin, gazetemizin ve matbaamızın bütün yoğunluğu onun üzerinde. Kendisine bu sorumlulukları verirken yetkiyi de vermek durumundaydık. İşimizi oğlumun yürütmesinden son derece mutluluk duyuyorum. Gazetecilik gibi parasız olmayan ama parayla da bitmeyen bir mesleği icra ettiği için kendisiyle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Gazetecilik mesleğini tercih etmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Sami Dinç, "Günümüzdeki bazı gazetecilik pratikleri örnek alınmamalı. Özellikle geçmiş kuşak muhabirlerin sahada emek vererek yaptığı gazetecilik anlayışı esas alınmalı. Gazetecilik gönülden, içinden gelmeyince yapılabilecek bir meslek değil. Bu iş, aşkla yapılabilecek bir meslek." ifadelerini kullandı.

"Halkı bilgilendirme açısından büyük bir görev üstleniyoruz"

Gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten 46 yaşındaki Barış Dinç de mesleğe adım attığı ilk yıllarda babasından ve onun ortağından edindiği bilgi ve deneyimin gazeteciliğe olan bağlılığını güçlendirdiğini söyledi.

Gazetenin dizgisinden mizanpajına ve baskısına kadar her aşamada yer aldığını dile getiren Dinç, şöyle devam etti:

"Her türlü zorluğu gördük. Tabii şimdiki gibi kolay değildi gazetecilik. Önceden çok zor şartlar altında çalışıyorduk. Çok şükür şimdiye kadar gazetenin ilkelerinden hiç taviz vermeden işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Haberi önce toparlarız, onun üzerinde kendi fikirlerimizi de yürüterek topluma sunarız. Çaycuma'nın ve bölgemizin yararına olan tüm haberleri yayınlamaya çalışıyoruz. Halkı bilgilendirme açısından büyük bir görev üstleniyoruz."

Dinç, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu vurgulayarak, mesleğin hakkını vererek yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

