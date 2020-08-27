Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Maden Müzesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) eğitim ocağında incelemelerde bulundu.

Maden mühendisi Ekrem Murat Zaman ve diğer ilgililerin anlatımıyla Maden Müzesi ve TTK eğitim ocağını gezen Tutulmaz, Maden Müzesi müdüründen brifing aldı.

Vali Tutulmaz, daha sonra Rombaki Konağı ile BAKKA ve TTK Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Kemerbaca mevkisindeki "Zonguldak topoğrafyasında kömürün tarihsel etkisi dijital teknoloji ile turizme kazandırılma projesi'" çalışmasında ve restore edilen eski binada incelemelerde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşil, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'ni kazanan, tam bağımsızlık karakterine sahip bir ulusun evlatları, maden işçileri olarak, ülkenin geleceği için yeraltı zenginliklerini tespit etmek ve yeryüzüne çıkararak ülkenin ekonomisine kazandırmak için her türlü fedakarlıkla çalışacaklarını belirtti.

Ulusun bağımsızlığını kazandıran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman ordumuza şükranlarını sunan Yeşil, ulusun bağımsızlığı ve vatan sevgisi uğruna canlarını veren aziz şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.