Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, mazbatasını aldı.

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulunda başkan seçilen Mükerrem Ayçiçek, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Mazbatasını alan Ayçiçek, gazetecilere 29 Ağustos'taki 6. Olağan kongrenin sonucunda resmi olarak belgelerini aldıklarını ve göreve başladıklarını belirterek, "Tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızla bir aradayız. AK Parti'nin gerçek kimliği, birlik ve beraberliğini burada görüyoruz. Hep birlikte Zonguldak'a hizmet yolunda kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Ereğli Belediye Meclisi toplandı

Ereğli Belediye Meclisi eylül ayı oturumu 2. birleşimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan ve ilgili komisyonlara havale edilen kararlar görüşülerek karara bağlandı.

Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, ilçeye 2 firmanın yatırım yapmak için geldiğini, bu doğrultuda 2 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İlçede yolcu taşımacılığı yapan Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin ulaşıma zam yapılması yönündeki talebi ise meclis üyelerinin oy birliğiyle reddedildi.

Ereğli'de yangın

Ereğli ilçesinde boş arazideki çalılık alanda çıkan yangın, Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, çevredeki ekili tarımsal alanlara ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ereğli ilçesine bağlı Kavakderesi Mahallesi'ndeki boş arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ekiplerce çevresindeki tarımsal alanlar ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 4 dönümlük çalılık alan zarar gördü.

Alaplı'da Kovid-19 önlemleri

Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı.

Alaplı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki çöp konteynerlerinin ve ana yol güzergahlarının köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildiği bildirildi.

Açıklamada, dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, vatandaşlardan kurallara uyması ve bireysel önlemlerini almaları istendi.