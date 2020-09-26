Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Gençlik Merkezi üyeleri Elvanpazarcık İlkokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.

"Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelinen etkinlik 1 saat sürdü. Sportif, el sanatları ve eğitsel oyunlarla minikler hem eğlendi hem de öğrendi.

Etkinliğe katılanlara genç dönüşüm kapsamında hazırlanan kalem setleri verildi.

Sıcak asfalt çalışması

Zonguldak Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bülent Ecevit Caddesi'nden başlanan sıcak asfalt çalışmasına Baştarla- Adnan Menderes Bulvarı'nda devam edildiği ve ekiplerin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.