Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole edilen vatandaşlar evlerinde kontrol ediliyor.

Zonguldak Valiliğince oluşturulan 6 kişilik "Mahalle Denetim Ekipleri" mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyon uygulanan vatandaşların evde olup olmadıklarını denetliyor.

İzolasyonda bulunanlara, 14 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunan ekipler, bu kişilere ihtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden karşılamaları gerektiğini belirtiyor.

Zonguldak Belediyesinin asfalt çalışmaları

Zonguldak Belediyesince, terminal kavşağı ile Uğur Mumcu kavşağı arasında sıcak asfalt kaplama çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, asfalt çalışmasının 8 Ekim'e kadar süreceği ve 3 gün trafik akışının Zonguldak'tan Kozlu'ya gidiş istikametinde gidiş geliş olarak sağlanacağı belirtildi.

Kozlu'dan Zonguldak'a gidiş istikametinin terminal kavşağından Uğur Mumcu kavşağına kadar kapanacağı ifade edilen açıklamada, Fevkani Köprüsü üzerinden Soğuksu istikametine ve Cumhuriyet Caddesi'nden de Fevkani Köprüsü istikametine giderken Uğur Mumcu kavşağına dönüşlerin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.