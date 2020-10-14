Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanında incelemelerde bulundu.

Vali Tutulmaz, havaalanının pist genişletme çalışmalarını incelemesinin ardından havalimanı müdürü Hasan Özşahin'den bilgi aldı.

İl Özel İdaresinin desteğiyle 50 araç ve iş makinesiyle devam edecek olan pist genişletme çalışmasının hava şartları elverdiği takdirde aralık ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kentte Kovid-19 tedbirleri

Zonguldak Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik ekiplerince çöp konteynerlerinin yanı sıra cadde ve sokakların dezenfekte edildiği ve dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceği kaydedildi.