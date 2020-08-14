Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir'den ziyaretler - Son Dakika

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir, Kilimli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Demir, beraberinde Zonguldak TSO Yönetim Kurulu üyesi Batuhan Uludüz ve Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya ile çeşitli ziyaretlerde bulunarak, bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Demir, pandemi nedeniyle zor bir süreç yaşandığını belirtti.

Demir, şunları söyledi:

"Şimdi gördüğümüz pandemiye karşın kontrollü bir üretim seferberliği var. Reel sektörün isimsiz kahramanlarının ülkenin her yerinde olduğu gibi kentimizde de üretmenin yatırımın ve pazarlamanın hazzını yaşıyor. Biz sorumluluğumuzun, görevimiz ve üyelerimizin beklentisini boşa çıkarmamak için gerekli izolasyonu sağlayarak, üye ziyaretlerine hız verdik. Sivil toplum örgütü yöneticiliğinin gerekliliğini yerine getirdik. Ne kadar doğru ve isabetli bir çalışma yaptığımızı ziyaretleri arttırdıkça üretimleri, başarıları, hedeflerini dinledikçe anlıyoruz. Nuri Altun, Savaş Çaylı, Hüseyin Bektaş ve Resul Cesur bu kentin birer değeridir. Başarıları hedefleri, istihdamları kazanımları kendilerine ait gibi görünse de en önemli paydaşı Zonguldak'tır. Kentimiz ve ülkemiz ekonomisine katkılarından dolayı kutluyorum."