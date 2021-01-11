Zonguldak Valiliği kurumsal logosunu yeniledi - Son Dakika

Zonguldak Valiliği kurumsal kimlik değişimi çalışmaları kapsamında logosunu yeniledi. 16 Türk devletini temsil eden 16 yıldız ve Z harfinin yer aldığı yeni logo kamuoyu ile paylaşıldı.

Zonguldak Valiliğince 2020 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Valiliğin kurumsal kimlik değişimi çalışmaları doğrultusunda yeni logoyu kamuoyu ile paylaştı.

Yeni logonun detayları ile şöyle aktarıldı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Valiliğimiz logosu, Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklarla bütünlük sağlanması amacıyla yeniden tasarlanmıştır. Yeni logomuzda Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi geçmişteki 16 Türk Devletini temsil eden 16 yıldız bulunmaktadır. İçte yer alan "Z" harfi zarif bir biçimde tasarlanarak yan yana aynalı ve üst ortada ay yıldızı kucaklar şekilde yerleştirilmiştir. Zonguldak İlinin baş harfi olan 'Z' zarif bir tasarım ile yorumlanarak şehrin sahip olduğu değerlere vurgu yapılmıştır. Oluşturulan bu çizgi doksan derece çevrilerek iki adet hali ile karşılıklı şekilde konumlandırılmıştır. Bu tasvir yoluyla da İlimizin emek şehri olması tasvir edilmiştir. Üst orta bölüme 'Ay Yıldız' yerleştirilmiş ve böylelikle Zonguldak'ın insan emeği ve gayreti ile ülkemizin hizmetinde bir il olduğu vurgulanmıştır." - ZONGULDAK