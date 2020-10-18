Zonguldak Valiliği'nden sahte içki satışı uyarısı - Son Dakika

Zonguldak Valiliğince, dezenfektan görünümlü alkollü içki satışı konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş göstermesiyle birlikte artan dezenfektan kullanımını fırsat bilen kimi şahısların, dezenfektan görünümlü sahte içki satışına yönlendikleri bilgisi alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontrollerde piyasada bulunduğu tespit edilen ve örnekleri gösterilen sağlık malzemesinin tekel bayii, büfe gibi yerlerde satışları için izin alınıp alınmadığı kontrol edilecektir. Söz konusu malzemeler ele geçirildiğinde İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde ürünün Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış izinli satış ve üretim listesinde olup olmadığı belirlendikten sonra içeriği incelettirilerek usulsüzlüğü tespit edilen şahıs ya da işletmeler hakkında adli işlemler başlatılacaktır."